Crollo di Scampia dal Comune di Napoli 1 milione per le famiglie sfollate

(Di lunedì 29 luglio 2024) Prosegue in queste ore l’interlocuzione deldicon albergatori e istituti religiosi per offrire una collocazione agli sfollati delle Vele di. Intanto, il sindaco di, Gaetano Manfredi, per favorire una soluzione abitativa autonoma agli abitanti delle Vele di, con apposita delibera ha autorizzato il prelievo di undi euro dal fondo di riserva dell’anno 2024. La delibera parte dalla necessità di attuare tutte le procedure amministrative idonee a mitigare il disagio abitativo e sociale.