Chi è Filippo Macchi medaglia d’argento nel fioretto alle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024)ha conquistato lanelmaschile individualedi, al termine di una finale concitata e chiusa con molte polemiche dopo la sconfitta per 15-14 contro il campione olimpico in carica Cheung Ka Long, rappresentante di Hong Kong. L’azzurro ha tenuto alto il nome delmaschile italiano, ottenendo la terza finale olimpica consecutiva dei colori italiani dopo l’oro e l’argento di Daniele Garozzo nelle ultime due edizioni. Laarriva a coronamento di un’autentica impresa compiuta oggi, conche ha vinto tre turni da sfavorito: dopo il successo all’esordio contro il cinese Xu, negli ottavi ha superato il giapponese Kyosuke Matsuyama con il punteggio di 15-11, per poi ripetersi ai quarti contro l’egiziano Mohamed Hamza per 15-9.