Canottaggio Comini Codato sopravvivono al ripescaggio nel due senza delle Olimpiadi gli otto non brillano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Altra giornata diolimpico un archivio. Tre gli equipaggi italiani che erano impegnati quest’oggi, con un piccolo, timido sorriso per Davidee Giovanni. Il duetricolore ha infatti un parziale riscatto. La coppia azzurra chiude al secondo posto la gara dialle spalle alle spalle del duo svizzero composto da Roman Roeoesli ed Andrin Gulich, vincitori in 6’47”38, ma i due azzurri sono rimasti in linea in 6’50”31, rimanendo avanti alla coppia statunitense. Maluccio invece l’maschile: Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina e Vincenzo Abbagnale, guidati dal timoniere Alessandra Faella, non trovano il bandolo della matassa nella propria batteria, decidendo di tirare i remi in barca negli ultimi 200 metri.