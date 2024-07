Beppe Grillo la lettera che apre la faida grillina | perché Giuseppe Conte trema

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sul sito online del Movimento 5 Stelle è comparso ieri uno scambio epistolare surreale., l'Elevato, il Garante, il padre putativo, il semidio che per anni ha prestato il suo nome ad una intera comunità di abbocconi anti-establishmenti, i grillini appunto, scambia cordialmente più di qualche veduta con, l'Avvocato, il capo politico, l'uomo che quel rimando al comico genovese ha fatto del tutto per sbianchettarla. I due, che in barba all'intento iniziale del M5S di fare il “non-partito” e di non darsi delle cariche hanno ormai più titoli che voti, parlano del futuro del Movimento e della struttura di cui si dovrà dotare per i processi decisionali. Il risultato è un goffo tentativo di mascherare il fatto che, dopo essersi insultati in pubblico e in privato varie volte, i due debbano ormai ricorrere alle letteresi parlano a stento.