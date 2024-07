Api a guardia dell’ambiente Il progetto a Scapigliato per monitorare l’aria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Le api come ’sensori’ per valutare la qualità ambientale nell’area circostante l’impianto di trattamento rifiuti di. E’ la prima volta che si fa questa operazione con un approccio scientifico che puiò fare da apripista. Si tratta di unper il monitoraggio della biodiversità attraverso le api che, come documenta l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), sono preziose sentinelle ambientali. Le api domestiche e selvatiche sono, infatti, responsabili di circa il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo, ma il 9,2% delle specie di api europee sono attualmente a rischio estinzione a causa di minacce come l’inquinamento.