Anche le donne qualificate Squadre azzurre Doppia finale ed è già storia

(Di lunedì 29 luglio 2024) Non era mai successo: duenelle finali del concorso a. Dopo quella maschile sabato, ieriquella femminile si è qualificata alladel concorso acol secondo punteggio provvisorio dietro agli Stati Uniti di Simone Biles, davanti a Cina, Gran Bretagna e Giappone. Elisa Iorio (foto) e compagne hanno completato una doppietta ache in Italia non si era mai vista nell‘era della ginnastica moderna. Bartolini e compagni invece sono entrati come sesti dietro Cina, Giappone, Gran Bretagna, Ucraina e Usa, e davanti a Svizzera e Canada che completano l’ottetto d’elitè, centrando la primaolimpica adellacon le nuove regole che prevedono le qualificazioni. Nessun azzurro nelle finali di specialità, Abbadini prima riserva alla sbarra.