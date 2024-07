Vicini ai fragili Esami di laboratori e visite Mano tesa alle persone in difficoltà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) E’ sempre più fitta la rete che la delegazione Umbria dell’Ordine di Malta sta creando attraverso sinergie con le strutture del territorio, per gli assistiti con problemi di salute che si trovano in stato di necessità. Dopo la convenzione con i centri diagnostici Brugnoni, anche la Clinica Porta Sole, che si trova nel quartiere di Monteluce, si è resa disponibile, tramite un accordo stipulato recentemente con la Delegazione, ad effettuaredio e accertamenti diagnostici a favore degli assistiti con problemi di salute cronici o che necessitano approfondimenti clinici urgenti. La convenzione è stata possibile grazie all’interessamento della dottoressa Zenaide Giunta Tremi , volontaria della Delegazione, ed è stata firmata dal Delegato Filippo Orsini e dalla dottoressa Maria Rita Cucchia in rappresentanza della proprietà.