Un altro morto in mare il malore mentre nuota e poi la tragedia

(Di domenica 28 luglio 2024) Chiavari (Genova) – Un pensionato di 85 anni è deceduto in seguito a unva nelle acque di fronte alla spiaggia di Chiavari. Il drammatico evento è avvenuto sotto gli occhi di centinaia di bagnanti presenti sul litorale. Testimoni oculari hanno descritto la scena come improvvisa e angosciante: l’uomo, dopo aver compiuto alcune bracciate, ha cominciato ad annaspare, segno evidente del sopraggiungere del. Immediata è stata la reazione dei presenti che hanno lanciato l’allarme, richiedendo l’intervento dei soccorsi. Tentativi di rianimazione prolungati Il personale medico del 118, assistito dai militi della Croce Rossa di Chiavari, è accorso tempestivamente sulla scena. Nonostante gli sforzi incessanti per oltre un’ora nel tentativo di rianil’anziano, purtroppo, ogni tentativo si è rivelato vano.