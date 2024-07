Simone Biles quanto è alta la ginnasta il suo segreto in pedana

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 28 luglio 2024) Una campionessa, non solo nei palazzetti più prestigiosi del mondo. Un esempio di forza, talento e resilienza per atlete e atleti:è lapiù famosa e amata, ma nella sua carriera non sono mancati momenti bui e difficili. Scopriamo insiemee quali sono i suoi punti di forza nelle sue discipline preferite.1,42 metri, un’altezza che le permette di sfruttare al massimo la sua aerodinamicità e la sua forza, esprimendosi al massimo inè considerata una delle più grandi ginnaste di tutti i tempi, sicuramente è la più decorata della storia e ha tracciato il suo percorso con brillantezza e individualità senza pari. Una macchina di esplosività quella cheporta in, ben lontana dai corpi che eravamo abituati a vedere agli albori della disciplina, alti e slanciati.