Riecco Freuler Aebischer e Ndoye Il ritorno delle ’guardie svizzere’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Ragazzi, siamo tornati. Così, in coro, ieri pomeriggio al loro arrivo a Valles, Remo, Michele Dan, i tre svizzeri rossoblù che hanno brillato con la loro Nazionale all’ultimo Europeo, buttando fuori l’Italia agli ottavi e tenendo altissima la bandiera del Bologna. L’avventura si è poi interrotta ai quarti, per mano dei rigori e dell’Inghilterra, ma in patria sono stati celebrati e festeggiati, perché un torneo così, giocato bene e facendo divertire, da quelle parti forse non si era mai visto. E merito è stato anche dei "nostri" tre moschettieri (o guardie svizzere, come spesso e volentieri vengono soprannominati, specialmente i due nel mezzo), che con gol e assist hanno letteralmente lanciato la selezione di Yakin, tra l’altro mai uscita sconfitta nei 90 o 120 minuti.