Portuali un tris di rinforzi e inizia l’avventura

(Di domenica 28 luglio 2024) Dopo l’attaccante Luca Canulli (2000) e il difensore Leonardo Rinaldi (’98), iDorica piazzano altri tre colpi che andranno ad irrobustire la rosa a disposizione di mister Stefano Ceccarelli e che, da domani alle 18.30 al Giuliani di Torrette, inizierà a faticare in vista del primo storico torneo che gli anconetani disputeranno in Eccellenza. I volti nuovi sono, in ordine cronologico di presentazione, Lorenzo Testoni (centrocampista classe 2002), Leonardo Fabiani (difensore, ‘02) e Matteo Rragami (attaccante, ‘05). Testoni arriva dal Marina. "IDorica sono una squadra che ho affrontato diverse volte e ho sempre visto un gruppo quadrato e coeso in campo. Per quando riguarda la società, a partire dai primi incontri ho trovato un’ottima organizzazione – le sue prime parole –.