Pierina isolato un Dna sui vestiti | sarà comparato con quello di Louis

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Rimini, 28 luglio 2024 – Per il ‘match’ bisognerà aspettare ancora, forse fino alla prossima settimana. Troppo presto per dire a chi appartenga quel Dna che è statoed estratto daiindossati daPaganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate a Rimini, in via Del Ciclamino, il 3 ottobre del 2023. Rimini 16-07-2024 - OmicidioPaganelli arrestoDa Silva. © Manuel Migliorini / Adriapress. Del materiale comunque è stato rinvenuto, benché in quantità ridotta. Di certo non ha aiutato le operazioni dei genetisti il tempo trascorso dall’omicidio – circa dieci mesi – e il fatto che gli indumenti appartenuti alla vittima siano, almeno in parte, ammuffiti.