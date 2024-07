Olimpiadi Parigi 2024 Mouhiidine battuto | boxe azzurra grida allo scandalo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2024) Non si placano le polemiche alledie continuano le proteste dall’ambiente italiano. “Vergognatevi. Ancora una volta l’Italia è scippata”. Flavio D’Ambrosi, presidente della federpugilato, usa parole durissime dopo la sconfitta dell’azzurro Abbes Azizcontro l’uzbeko Lazizbek Mullojonov per 1-4 nel primo incontro dei 92 kg uomini alledi. “Pensavamo che il Cio tutelasse i pugili ed evitasse le nefandezze del passato. Niente. Siamo alle solite. L’incontro dominato da Abbes e perso con un verdetto sciagurato dimostra che niente è cambiato. Ciò mi induce a fare serie riflessioni sulla mia ulteriore permanenza in questo mondo che ho amato e che amo al di là delle misere posizioni di potere che qualcuno anela”, le parole di D’Ambrosi.