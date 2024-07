Olimpiadi di Parigi cinque cocktail per omaggiare gli Azzurri

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 28 luglio 2024) In vista dell’inizio delle2024, un panel di bartender riuniti da Anthology by Mavolo ha ideato “Mixolimpica” Sacrificio, fatica e passione: sono questi gli elementi che contraddistinguono la vita di uno sportivo. La storia insegna che solo i più forti atleti a livello mondiale possono partecipare alle, ma pochi entrano nell’Olimpo dello sport conquistando la medaglia d’oro, un privilegio che dura per l’eternità. Mancano pochi giorni all’inizio della XXXIII edizione della competizione più antica della storia: il 26 luglio prendono il via i Giochi Olimpici di2024 che si prospettano come sempre entusiasmanti e ricchi di agonismo. Nel corso delle due settimane olimpiche, tutto il mondo è sintonizzato sullo stesso canale per ammirare le gesta dei migliori atleti di ogni nazione, tutti alla ricerca dello stesso obiettivo: il gradino più in alto del podio.