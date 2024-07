Olimpiadi di Parigi 2024 eterno Nadal | vola al secondo turno dove c’è Djokovic

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 luglio– Rafa, sostenuto dal pubblico del Roland Garros, che gli ha tributato una standing ovation al punto finale dopo due ore e mezza di gioco, con una prova di talento ed orgoglio supera il primodel torneo di singolare maschile di, battendo in tre set, con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4 l’ungherese Márton Fucsovics, numero 83 del mondo a cui lo stesso spagnolo tributa un applauso nel finale. L’ex numero uno al mondo ora se la vedrà, in un suggestivo, con il numero uno del seeding e rivale di tante battaglie, il serbo Novakdiin scioltezza. Ma critica il regolamento: ecco perchè, che aveva accusato qualche problema fisico nei giorni scorsi, entra bene in campo e si aggiudica in scioltezza il primo set 6-1.