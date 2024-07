LIVE Tiro a segno Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Monna e Maldini a caccia del sogno nella pistola 10 m ad aria compressa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno Amici di OA Sport e bentrovati alladella seconda giornata di gare delalledi2024, in scena in una venue particolarmente lontana dalla Capitale francese; il poligono di Châteauroux. Sarà un day 2 dalla grande trazione emozionale, in quanto assisteremo, tra i vari segmenti, anche alla finale della10 m ad, dove saranno della partita sia Paoloche Federico Nilo. I battenti si apriranno alle ore 9:15 con le qualificazioni per la carabina 10 metri femminile, dove sarà presente Barbara Gambaro, tiratrice che ieri si è ben comportataprova a squadre mista. Quindici minuti dopo, alle 9:30, sarà invece il momento dell’appena citata finale dellaadda 10 m.