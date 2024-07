Io del mare

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 28 luglio 2024) Io delDi Vincenzo Calafiore 28 Luglio 2024 Udine “ .. i sogni morti, l’amore mancato, gli amici perduti via via, non sono altro che occasioni di vita. Ricordi cristallizzati in un lembo di memoria incerta, snaturata, senza definizione. Sono gli elementi sui quali si è consolidata la certezza di non abitare qui realmente, ma in un altro luogo. E’ un dolore muto, ricordare la vita di un tempo o com’era stata; questa è la sua maniera di coltivare una propria memoria, concentrata più nel ricordare quei luoghi verso cui andare.. e Quinto questo lo custodisce gelosamente ..” Vincenzo Calafiore Premessa Con “ Io del“ si conclude la serie di brevi narrazioni forse anche autobiografiche di Quinto Malatesta, un uomo che vive sospeso in un cielo tutto suo. Come per ogni luogo estremo,come quello in cui vive tutto sembra sfuggente, incomprensibile per certi versi.