Il programma di oggi Valentina Gottardi c’è l’esordio nel beach

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Nella nottata di ieri ha esordito alle Olimpiadi anche Samuele Cottafava, top player delvolley italiano, secondo modenese a entrare in campo dopo Giovanni Sanguinetti. Al contrario del centrale della Valsa Group però Cottafava è sicuro di giocare. Stamattina invece ci saràper la sua fidanzata,(nella foto con Menegatti è a destra), che alle 9 assieme a Marta Menegatti contro le spagnole Liliana e Paula: un esordio non semplice ma nemmeno troppo difficile, per provare a passare il girone preliminare e, perché no, scalare qualche posizione. In contemporanea ma lontano dalla suggestiva arena costruita per ilsotto la Tour Eiffel, esordirà anche l’Italia femminile di Julio Velasco e Massimo Barbolini, col fisioterapista Francesco Bettalico che ha dovuto lavorare sodo soprattutto su Caterina Bosetti, acciaccata.