Il Paradiso delle Signore 9 intervista a Arianna Amadei | Odile creerà un bel legame con Adelaide Con Vanessa Gravina ci siamo stupite della nostra somiglianza

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 28 luglio 2024) Nei nuovi episodi de “Il”, in onda dal 9 settembre su Raiuno, il pubblico farà la conoscenza di un nuovo personaggio,, interpretato da. Dopo averne sentito parlare a lungo nella scorsa stagione, la ragazza arriverà dalla Svizzera a Milano pronta ad entrare in contatto con sua madre, la Contessa. Il pubblico si ricorderà che nella passata stagione, la Contessa era rimasta spiazzata dalla notizia dell’esistenza di una figlia che aveva creduto morta dopo il parto. Un duro colpo per la contessa pronta a recuperare il rapporto con. “Il9”,esclusiva aNoi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva