È il mio eroe del giorno Parigi 2024 | perché quest' uomo si è tuffato nella vasca olimpionica | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Il bello della diretta, avrebbe detto qualcuno. Ma anche una semplice operazione di recupero in piscina, se succede adiventa subito virale. Nel corso di una gara di nuoto ai Giochi Olimpici, una cuffia di un atleta è rimasta in fondo alla. Un dettaglio che, nell'ottica di alcuni, può essere irrilevanti. Ma se si tratta di una gara olimpica potrebbe compromettere lo svolgimento della prova. Ma niente paura. C'è un nuovoin quel di. Un addetto alla manutenzione dellaolimpica si è subito recato a bordoper completare l'operazione di recupero. Tuttavia l'aspetto dell'ha suscitato l'ilarità del popolo dei social. Confrontato con i nuotatori, i loro addominali e le loro tute da gare, l'addetto alla sicurezza è sembrato il classico italiano in spiaggia d'estate. Fisico da sollevatore di polemiche e un costume forse risalente agli anni Ottanta.