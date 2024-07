Dopo di lui devo testarti anche io Orrore a Bra | una modella violentata a turno in un b&b

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) "Ero come dissociata dal mio corpo, impassibile, come morta, lui faceva quello che voleva senza nemmeno degnarsi di mettere il preservativo". Ciò che emerge dalla testimonianza di una delle vittime di Paolo Ferrante, titolare dell'agenzia MIA Models Italian Accademy, e del suo collaboratore Daniele Ferrero. La donna è statain un b&b di Bra, in provincia di Cuneo, dove era stata attirata con la promessa della fama e della gloria. Come riporta Repubblica, alla giovane era stato proposto di girare un video hard in presenza di attori professionisti, che però non sono mai arrivati. Così il titolare dell'agenzia si è offerto di simulare il rapporto davanti alle telecamere. Ma ben presto si è trasformato in uno stupro. Subitoè stato ildi Ferrero, il complice: "Paolo ti ha testata e titestare pure io". La ragazza si è letteralmente pietrificata.