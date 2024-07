Turettail padre | Momento di debolezza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 27 luglio 2024) 13.30 "Hai fatto qualcosa, però non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone, hai avuto undi. Non sei un terrorista.Devi farti forza.Non sei l'unico. Ci sono stati stati parecchi altri. Però ti devi laureare". Così ildi Filippo Turetta si rivolge al figlio, in carcere per l'omicidio di Giulia Cecchettin. La conversazione, intercettata dagli investigatori e all'interno del fascicolo processuale, è stata pubblicata dal settimanale Giallo e riporatata oggi dal Corriere della Sera.