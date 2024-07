Preston-Fiorentina 2-1 | Viola ko due pali e un rigore sbagliato A segno Mandragora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Firenze, 27 luglio 2024 - Dopo il pareggio contro il Bolton di ieri sera è arrivata una sconfitta per laquest'oggi contro il, vittorioso per 2-1. Palladino conferma il modulo, 3-4-2-1 e cambia gli interpreti. Davanti a Christensen agiscono Kayode, Pongracic (all'esordio in maglia) e il giovane Baroncelli. Dodo e Parisi sulle corsie laterali, Amatucci ein mezzo. Alle spalle di Kouame ci sono invece Sottil e Munteanu. Avvio di partita equilibrato. Ci prova Sottil con un tiro da lontano che non crea troppi problemi al portiere del. Padroni di casa vivaci, lacontrolla bene ma la partita ma al 23' va sotto nel punteggio da azione d'angolo. Segna Lidsay, complice un'incertezza di Christensen che scatena un batti e ribatti prima che la palla finisca in rete.