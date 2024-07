Per Rhude quella a Como non è stata solo una vacanza

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 27 luglio 2024) Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Adoro le sorprese, soprattutto quelle piccole e all’apparenza insignificanti. Per questo, quando due settimane fami ha invitato al suo show Primavera/Estate 2025 sul Lago di, ho segnato la data sul calendario con un certo entusiasmo. Non capita spesso di assistere a una sfilata a metà luglio, un momento dell’anno in cui chi frequenta le fashion week preferisce acdarsi su qualche spiaggia tropicale e non sulle striminzite sedute di un fashion show; ma soprattutto non capitava da quasi un anno di vedere Rhuigi Villaseñor così vicino alla città di Milano.