LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | comincia la finale di Bertocchi Pellacani

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.10: Tocca a Chiaraed Elenacon il ritornato carpiato. 11.07: Ottengono solo 42.00 punti le francesi Gillet/Landi. 11.06:la gara delle britanniche Mew Jensen/Harper con 50.40. 11.04: Iniziano benissimo anche Bacon/Cook con 49.80. 11.03: Chen/Chang conquistano subito 52.80 punti. 11.02:lacon l’obbligatorio delle cinesi. 10.57: E’ il momento della presentazione delle coppie del sincro femminile. 10.54: Non bisogna nemmeno dimenticare le britanniche Scarlett Mew Jensen/Yasmin Harper, le ucraine Anna Pysmenska/Viktoriya Kesar e le tedesche Lena Hentschel/Jette Muller. In gara anche le francesi Nais Gillet/Juliette Landi. 10.51: Ovviamente per la medaglia d’oro le grandissime favorite sono le cinesi Chen Yiwen e Chang Yani.