LIVE Italia-Brasile 3-1 Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | esordio perfetto per gli azzurri

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.09 L’ha fatto la differenza con il muro: questo fondamentale ha portato agli13 punti, mentre i brasiliani ne hanno ottenuti solamente 4. 15.07 Partita equilibrata e divertente che si è giocata punto a punto in ogni parziale. Nel momento in cui contava di più glisono sempre riusciti a fare la differenza distanziando di quel tanto che bastava i brasiliani. 15.05per l’che batte 3-1 (25-23, 27-25, 18-25, 25-21) ile ipoteca l’accesso ai quarti di finale conquistando 3 punti. 15.03 VINCE L’!! L’errore di Lucas in battuta mette la parola fine sulla partita e consegna il successo agli. 24-21 Termina in rete il servizio di Michieletto. 24-20 Si ferma sul nastro la battuta di Lucarelli! Il primo match point dell’vedrà Michieletto al servizio.