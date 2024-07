LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | l’Italia incanta al volteggio piena lotta per la finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.39 Dopo due rotazioniha totalizzato 83.933 punti tra anelli e. Gli azzurri sono tallonati dalla Spagna (83.065 tra sbarra e corpo libero), più distanti la Svizzera (81.264 tra cavallo e anelli) e la Turchia (78.698 tra corpo libero e cavallo). 20.38 Lo spagnolo Rayderley Zapata regala meraviglie al corpo libero e stampa un roboante 14.600. Rotazione di lusso per gli iberici, che portano a casa anche il 14.166 di Joel Plata e il 14.000 di Nestor Abad. 20.37 La Svizzera ha fatto peggio delagli anelli: 13.366 di Noe Seifert, 13.233 di Matteo Giubellini, 12.933 di Florian Langenegger. 20.36 La Turchia sembra essere saltata per aria, brutta rotazione al cavallo: 13.800 di Ferhat Arican, 12.766 di Ahmet Onder, 11.766 di Emre Dodanli, Adem Asil non è salito. 20.