LIVE F1 GP Belgio 2024 in DIRETTA | Verstappen vola nella Q2 e ora vuole la pole con l’asterisco McLaren e Ferrari inseguono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-6 minuti:!! 1.53.159 con 606 millesimi su Perez, 852 su Hamilton e 868 su Piastri. -7 minuti: Norris solo quarto a 234 millesimi. Sainz quinto a 476, sesto Leclerc a 507. -8 minuti: Hamilton chiude in 1:54.011, Russell risponde in 1:54.243, Piastri è secondo a 16 millesimi. -9 minuti: mentre entrano in pista anche le Red Bull, le Mercedes sono le prime a lanciarsi. -10 minuti: le Red Bull attendono ancora qualche istante, gli altri sono già tutti in azione. -11 minuti: piloti che si lanciano subito per evitare un eventuale peggioramento della situazione meteo. 16.48 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA Q3!!!!!! 16.47 Ci siamo! Pochi secondi e sarà Q3!!! Pioggia sottile ora a Spa. 16.46 Ed ora è caccia allaposition! Maxè l’ovvio favorito, ma occhio alle! 16.