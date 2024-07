Inter-Las Palmas due stelle in bella vista! Spunto di formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024) Si avvicina il momento del calcio d’inizio di-Las, terzo test amichevole per i nerazzurri. Negli spogliatoi dello stadio Dino Manuzzi di Cesena spuntano le nuove maglie con le due. E anche unodiDUE– Ha fatto discutere, come ogni anno, la nuova maglia nerazzurra per la prossima stagione. Che i giocatori indosseranno per la prima volta questa sera, in occasione di-Las, amichevole in programma alle 19.30 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. A campeggiare sono le due, grande vanto e orgoglio che la squadra di Simone Inzaghi potrà sfoggiare insieme al tricolore da campioni d’Italia sulla maglia. Ma non solo: dalle foto pubblicate dal club sui propri canali social, infatti, arriva anche unessantedi: oltre alle maglie di Joaquin Correa e Alessandro Bastoni, infatti, spicca quella di Francesco Acerbi.