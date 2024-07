Il corvo ecco la nuova clip del remake presentata al Comic-Con 2024 | Draven inscalfibile

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 27 luglio 2024) In attesa dell’uscita nelle sale del film il 23 agosto, durante il San Diego-Con, è stata rilasciata unaesclusiva delde Il, una scena action mozzafiato, che mostra la quasi invulnerabilità di Eric, coinvolto in un grave incidente stradale: uscitone ferito, l’uomo si trascina lungo la strada per poi rialzarsi. Il film, diretto da Rupert Sanders (Biancaneve e il cacciatore) è per l’appunto il rifacimento dell’omonima pellicola del 1994, con Brandon Lee, tratto dalla graphic novel di James O’Barr, e vede nel ruolo del protagonista Bill Skarsgård, accompagnato da FKA twigs e Danny Huston. Un’operazione molto criticata, in diverse occasioni, dal regista del film originale, Alex Proyas, che ha definito ‘ridicola’ l’interpretazione di Skarsgård, e ricordando la tragica fine di Lee, morto per un incidente sul set nel corso delle riprese del film.