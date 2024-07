Il centrocampista Romano entra nel taccuino di Tamai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Giorno dopo giorno, il direttore sportivo Pietroaggiunge nuovi nomi alla lista del suoche diventa che sempre folta. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Alessandroclasse 2005 di proprietà del Frosinone: è lui il primo nome del vivaio frusinate are nei radar dell’Ancona, nell’ambito dell’ormai famoso accordo con il presidente gialloblù Maurizio Stirpe, che prevede il prestito in biancorosso di alcuni dei più interessanti prospetti del settore giovanile del club laziale. Il 19enne, che da diversi anni gioca nelle giovanili dei ciociari, lo scorso anno fu tra i protagonisti del torneo di Viareggio con la maglia del Monterosi. Un acquisto di un certo spessore, quindi, ma i dorici non sarebbero l’unico club interessato al giocatore, su cui c’è stato anche un sondaggio da parte del Casarano.