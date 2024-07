Il caso dei tuffatori britannici su OnlyFans polemica alle Olimpiadi | Questo sport paga poco

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 luglio 2024) «Non ci sono tanti soldi nella mia disciplina». Spiega così la propria attività suil tuffatore britannico Jack Laughter, che sulla piattaforma nota per i contenuti espliciti pubblica foto di nudo semi-integrale coprendo le parti intime con indumenti di fortuna o, più spesso, semplicemente i costumi a slip tipici dei nuotatori. «Ho qualcosa che la gente vuole e sono felice di venderla per racimolare qualche soldo in più», ha commentato il tuffatore 28enne al Daily Mail rispondendocritiche secondo cui giovaniivi e pornografia (seppure soft) non dovrebbero coesistere.