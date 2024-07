Ho pensato a salvare mia moglie invalida

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) C’era anche una signora, in sedie a rotelle tra la quarantina di persone evacuate dall’edificio invaso dal fumo, giovedì notte, in via Puglia. La donna è stata messa in salvo dai pompieri dopo essere stata presa in braccio e portata fuori dall’immobile. A raccontare quei momenti di paura è il marito, Agostino Pugnaghi. "Sentivo rumori strani: mi ero alzato per andare in bagno e sono andato sul balcone. Ho visto le fiamme alte, facevano paura. Allora sono corso su, da miadisabile e hosolo a lei. Un pompiere poi l’ha presa in braccio e l’ha portata fuori. L’avevo messa sulla carrozzina. Da quello che ci hanno detto è esploso un frigorifero: il pavimento sembra quello di una casa bombardata – ha affermato – Io vivo al terzo piano, sotto all’appartamento bruciato e ho avvertito forti rumori.