Ginnastica artistica l’Italia scrive la storia | Moschettieri in finale alle Olimpiadi! Prima volta da brividi

(Di sabato 27 luglio 2024)ha firmato un’impresa storica per latricolore, conquistando lacon la squadra maschiledi Parigi 2024: per lada quando è stato introdotto l’atto conclusivo dedicato al team event ai Giochi (ovvero a Sydney 2000 per sei compagini, poi allargato a otto a partire da Atene 2004) gli azzurri sono riusciti a entrare tra le grandi del panorama internazionale. La nostra Nazionale ha chiuso il turno preliminare al sesto posto con il punteggio di 249.764 e tornerà in pedana lunedì 29 luglio per coprire il ruolo di outsider nella lotta per le medaglie, dopo il quarto posto ottenuto ai Mondiali 2022 e aver conquistato due medaglie agli Europei (oro nel 2023 e bronzo nel 2024).