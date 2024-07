Fenucci apre ai sogni ma senza pressioni | Sarebbe bello portare un trofeo a Bologna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) dall’inviato Gianmarco Marchini VALLES (Bolzano) "Direttore, direttore: portaci Hummels!", grida un tifoso tra la folla di Valles che abbraccia Claudioper autografi e selfie. "Che faccio: lo vado a prendere io in macchina?", risponde sorridendo l’amministratore delegato del. La febbre da Champions è altissima e il nome del difensore tedesco è benzina sul fuoco. Fire and desire, si diceva un tempo. In sala stampa, qualche ora dopo, lo stessocerca di mettere le transenne a delimitare sogno e realtà: "Hummels si è preso tempo, aspettiamo una sua risposta. Ci abbiamo parlato, gli abbiamo spiegato il progetto: penso che a breve ci dirà se vuole sposarlo. E’ uno che può dare tanto in campo e in termini di esperienza. Ma se non sarà lui, sarà un altro di valore.