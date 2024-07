Ex allenatore sostiene l’esclusione del Manchester City per il trasferimento all’Everton

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 27 luglio 2024) Sito inglese: Kevin Nolan ritiene che ilpotrebbe essere la soluzione migliore per Kalvin Phillips, escluso dal. Il centrocampista si è unito ai campioni della Premier League dal Leeds United nell’estate del 2022, ma gli infortuni e la competizione per un posto lo hanno limitato a sole 31 presenze con il club in tutte le competizioni. Phillips, 31 volte nazionale inglese, è stato ceduto in prestito al West Ham United per la seconda metà della stagione 2023/24, ma ha faticato a ottenere l’impatto desiderato, giocando solo 10 partite in tutte le competizioni e totalizzando solo 320 minuti.