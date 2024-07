Chiesa-Inter solo un’utopia? Si inserisce un club dall’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024) Federicoè in uscita dalla Juventus e lascerà molto probabilmente ilitaliano in questa sessione di mercato. L’aspetta l’occasione, siuninglese. INTRECCIO DI MERCATO – Federicosarà il nome intorno a cui ruoterà il mercato di diverse società. In Italia pochipossono permettersi un colpo del genere, all’estero però c’è la fila. L’attende, il contratto del giocatore con la Juventus è in scadenza nel 2025 e nel caso in cui rimanga fino al 30 giugno prossimo ci sarà l’occasione di affondare. Per ora questa ipotesi rimane utopia, anche un sogno difficile da avverare. INGHILTERRA – Ipiù attenti alla situazione divengono. Arsenal, Liverpool e secondo Footballtransfers.com si è inserito anche il Tottenham.