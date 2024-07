Brutta copia della Gialappa' s Olimpiadi e telecronaca Rai chi silura Franco Bragagna | un clamoroso caso politico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Diventa un" la(lunghissima) cerimonia inaugurale di Parigi 2024, andata in onda su Rai 2 in diretta con le voci die Alberto Romagnoli. Coppia collaudata, e soprattuttoè, di fatto, la "voce dell'atletica" in tv e in generale dei Giochi. Questi, ha avvertito, saranno i suoi ultimi da telecronista e sui social è già partita la raffica degli elogi, misti, come sempre a qualche critica. Inaspettatamente, però, la più pesante arriva da Beppe Grillo, comico e fondatore del Movimento 5 Stelle, che su X si lascia andare a un commento caustico e controverso: "Apertura straordinaria e pazzesca delle2024", scrive, e già su questo punto a giudicare dalle reazioni di molti ci sarebbe qualcosa da ridire.