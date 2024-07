Arena Garibaldi a Pisa il Comune approva lo schema della nuova convenzione

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 27 luglio 2024)– Ok allodiper l’utilizzo dello stadiodi. La giunta comunale guidata dal sindaco Michele Conti ha approfato l’atto di indirizzo: c’è tempo fino alla scadenza di quella in essere, il 31 luglio 2025, per il rinnovo. “Alla lucelegislazione vigente, che è cambiata in questi anni e non è più quella dei tempisottoscrizione2019-2025 – spiega il Sindaco Michele Conti – non è più possibile riproporre l’impostazione dell’attuale accordo per la gestione dello stadio con ilSporting Club, che sappiamo aver funzionato solo in parte, costringendo proprietà e gestore a trovare soluzioni estemporanee per la piena fruibilità del bene.