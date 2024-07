Ultime Notizie Roma del 26-07-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in il conto alla rovescia e finito oggi cominciano ufficialmente le olimpiadi di Parigila cerimonia d’apertura dei giochi alle 20 per la prima volta nella storia olimpica di atleti da tutto il mondo scriveranno non all’interno di uno sta galleggiando sul con i barconi sulla Senna saranno Circa 320 mila gli spettatori assiepati Sulle rive del fiume si parla anche di Celine Dion e Lady Gaga che interpreteranno Edith Piaf migliaia e migliaia gli specialisti dell’antiterrorismo e gli altri impiegati per garantire la sicurezza dei capi di Stato presenti a Parigi anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Ieri è arrivato con un volo da Ciampino insieme al porta bandiera italiana da Marco Tamberi poi ha pranzato con gli azzurri esortati Fateci sentire tante volte lì no alla ...