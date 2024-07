Terlizzi | furto di cavi torna inservibile un pozzo artesiano che era rimasto fermo più di un anno Coldiretti Puglia | oltre alla carenza idrica bisogna fronteggiare anche i ladri

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 26 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da: Con i campi arsi dsiccità che sta dimezzando le produzioni in campagna, si chiudono i rubinetti che erogano acquaa causa di danneggiamenti e soprattutto dei furti deidai pozzi artesiani che restano spenti, bloccando l’irrigazione nel momento più critico per l’agricoltura pugliese. E’ quanto denuncia, in riferimento all’ennesimodidelin contrada Lioy ache era rientrato nella sua piena funzionalità dopodi inattività, grazie alle proteste degli agricoltori diche si sono incatenati davanti ai pozzi. Riarmare i pozzi è costoso e complicato – aggiunge– considerato che spesso si registra,al danneggiamento, il defraudamento dei pozzi con furti di idranti e tubature.