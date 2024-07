Roma fa incetta di giovani talenti | accordo raggiunto per Soulé Dovbyk a un passo Camelio svela il nuovo volto della squadra!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 26 luglio 2024)fadipera unil! La febbre del calciomercato si alza per lacon una serie di mosse strategiche che promettono di dare una scossa all'ambiente. Curioso di sapere quali pedine muoveranno i giallorossi per costruire unaall'altezza delle aspettative? Lacapitale punta decisa sulla valorizzazione deie sullo sviluppo di un gruppo che sappia dare filo da torcere ai grandi club, sia in Italia che in Europa. Un'attenzione particolare viene rivolta all'arrivo didalla Juventus, un'acquisizione in dirittura d'arrivo, mentre perdel Girona si lavora alacremente per chiudere la trattativa. Laha occhi solo per: l'attaccante argentino potrebbe rivelarsi una preziosa pedina nello scacchiere di Daniele De Rossi.