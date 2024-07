Per la siccità in Sicilia troppi fondi inutilizzati | la denuncia di Musumeci

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lasta affrontando una delle peggiori crisi idriche degli ultimi cinquant’anni, con gravi conseguenze per l’agricoltura e la popolazione. Nonostante lo Stato abbia stanziato 1,2 miliardi di euro per combattere la, solo il 30% di questisembra essere stato utilizzato. Il ministro per la Protezione Civile, Nello, hato questa inefficienza, sottolineando l’urgenza di interventi concreti per utilizzare irimanenti entro il 2026. Usato solo il 30% delle risorse per contrastare la crisi idrica: cosa sappiamo Nonostante le gravi condizioni diche affliggono la, solo una minima parte deistanziati per combattere questa condizione sembra essere stata effettivamente utilizzata.