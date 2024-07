Pallamano Ufficializzati i calendari Carpi sarà Len Solution

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) C’è un nuovo title sponsor che accompagnerà lanella stagione di Serie A Silver. Ad annunciarlo è stata la Federazione, che ieri ha diramato idi Serie A Silver e Bronze (dove c’è Modena), in cui il club bianconero è iscritto come Len, azienda di Cavriago, nel Reggiano, specializzata nello sviluppo di software per la logistica, gestionali e per azienda manifatturiere. La squadra di coach Agazzani (foto) debutterà il sabato 21 settembre alle 20,30 sul campo del Metelli Cologne, poi sabato 28 alle 18,30 alla Vallauri arrivano i sardi del Verdeazzurro Sassari. Queste le altre gare fino alla chiusura del 5 aprile (la prima sale diretta, in 4 fanno i playoff per un altro posto): Haenna--Molteno, Bologna United--Trieste, Mascalucia--Romagna,-Campus Italia, Belluno--Lanzara per finire l’andata.