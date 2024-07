Olimpiadi al via la prova di forza di Macron nell’estate dell’instabilità politica e sociale Con l’incognita sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Gli scaramantici non hanno dimenticato il tuffo di Alexis Jandard. È successo ad aprile, durante l’inaugurazione del centro olimpico di Saint-Denis: l’atleta francese è caduto malamente sul trampolino, davanti agli occhi sbarrati di Emmanuele decine di telecamere. Lo sportivo però, ci ha scherzato sopra e dopo aver registrato addirittura un video tutorial su come scivolare, è diventatato il primo simbolo virale dei Giochi Olimpici 2024. Così, la preparazione di uno degli show più grandi di sempre è andata avanti. Eppure quei secondi raccontano più di mille parole la tensione che vive il presidente della Repubblica e, con lui, la Francia intera. Si apre oggi a Parigi, nel cuore di una delle capitali più famose al mondo, la competizione sportiva per eccellenza e lo fa con una cerimonia pensata per essere unica nella storia.