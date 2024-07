Judo un atleta algerino si rifiuta di incrociare un israeliano alle Olimpiadi | rischio squalifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Iniziano le prime polemiche in senodi Parigi 2024. Ad accendere la miccia ci pensa il, con l’Messaoud Dris che avrebbe scelto di non scendere in campo nel suo incontro nella categoria -73 chili contro l’Tohar Butbul, secondo quanto emerge dal suo entourage. A riportare la notizia è il portale ‘Ouest-France’, che parla del fatto che l’preferisca non partecipare contro Butbul poiché l’Algeria non riconosce lo stato di Israele. In questo caso Dris, campione africano della categoria dal 2022, potrebbe incorrere in unacompetizioni internazionali, decisa dal Comitato Olimpico Internazionale e la Federazione Mondiale di. Non è la prima volta in cui unkadecide di non affrontare un. Successe proprio tre anni fa, ai Giochi di Tokyo.