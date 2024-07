Il presidente del Coni Lombardia | Sono orgoglioso dei nostri atleti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) In occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024, che verranno inaugurate con la consueta cerimonia questa sera, ildelMarco Riva, ha voluto salutare e incitare tutti gliitaliani impegnati: "Carissime e Carissimi, a nome del mondo sportivo lombardo, rivolgo un saluto alle atlete e agliche si sfideranno nei prossimi giorni in Francia sotto il simbolo dei cinque cerchi - ha esordito Riva -. Le Olimpiadi di Tokyostate motivo di orgoglio per il nostro movimento e oggi rinnoviamo la speranza di vedere di nuovo sventolare in alto la bandiera tricolore".