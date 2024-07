Il mercato digitale è esploso dalla generazione PS4 quale sarà il futuro del mercato fisico?

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 26 luglio 2024) Daniel Ahmad, celeberrimo analista del mondo dei videogiochi, ha pubblicato un nuovo articolo dove ha affrontato il tema della crescita imponente realizzata delin questi ultimi anni, affermando che il digital ha goduto di una vera e propria impennataPS4 in poi. Ahmad ha quindi affermato, con un nuovo articolo su Kotaku, che ormai non ci sono proprio più dei dubbi in merito al netto dominio delsu quello, con quest’ultimo costretto a diventare nel corso dei prossimi anni sempre meno importante, ricoprendo di conseguenza un ruolo sempre più di marginale nonostante riesca a macinare ancora numeri importanti.