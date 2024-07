Il bikini di Luxuria l’affondo al Governo e la critica | Repulsione che nasconde attrazione?

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 26 luglio 2024) Le foto indi Vladimirhanno scatenato una valanga di commenti transfobici che la conduttrice, però, non ama definire tali. “Non voglio nobilitare questi commenti chiamandoli maschilisti e transfobici. Non sono una psichiatra: ma non sarà che tutta questanasconda un’?“, ha dichiarato fra le pagine del Corriere della Sera. Ildie la palla al balzo per lanciare un messaggio al“Sinceramente non mi fa gioire sapere che una persona si fa qualche mese in più in carcere per un reato di odio. Quello che manca davvero sono le campagne di sensibilizzazione all’inclusione e al rispetto.