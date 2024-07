Francia attacco alle linee ferroviarie e allarme bomba rientrato in un aeroporto

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 26 luglio 2024) A poche ore dall'apertura dei Giochi Olimpici a Parigi, la società ferroviaria francese SNCF ha denunciato di essere stata vittima di un "massiccio" che ha paralizzato gran parte della sua rete. Il gruppo ha riferito che "diversi atti dolosi concomitanti" hanno colpito tre delle quattro principaliTGV: Atlantico, Nord ed Est. Questi atti, definiti da una fonte come "atti di sabotaggio", hanno visto incendi deliberati appiccati per danneggiare le infrastrutture dellead alta velocità, coinvolgendo almeno 800mila viaggiatori. Uno dei punti più colpiti è stata la stazione di Montparnasse, dove i disagi hanno creato scene di decine di persone sedute a terra o nei bar e ristoranti in attesa di poter partire. La situazione, pur in via di normalizzazione, rimane critica.